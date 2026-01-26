Per Confindustria l’economia è quasi ferma

Secondo il bollettino congiunturale di Confindustria, l’economia italiana mostra segnali di stagnazione. Il rapporto evidenzia come gli investimenti rappresentino l’unico elemento capace di sostenere la crescita del Pil. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per favorire uno sviluppo stabile e duraturo, concentrando gli sforzi sulla ripresa degli investimenti e sulla ripartenza del settore industriale.

. Il quadro disegnato dal bollettino con la congiuntura flash del Centro studi di Confindustria è chiaro, identificando negli investimenti l’unica spinta per il Pil. Contesto globale. “Economia quasi ferma – spiega l’analisi di Confindustria – il prezzo del petrolio non scende più, il dollaro debole compromette l’export, i casi di Venezuela e Groenlandia alimentano l’incertezza che in Italia spinge le famiglie a risparmiare frenando i consumi. In positivo agisce l’ultima accelerazione sul Pnrr, la riduzione dei tassi sovrani, la risalita del credito. L’industria resta volatile, gli investimenti sono l’unica spinta per il Pil “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Confindustria: "Economia quasi ferma"Secondo Confindustria, l’economia italiana si trova in una fase di quasi inattività, influenzata da fattori come l’instabilità del dollaro, l’incertezza dei mercati, un export debole e consumi rallentati.

