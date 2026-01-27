LIVE Formula 1 test al Montmeló | è il giorno della Ferrari

La seconda giornata di test al Montmeló vede la Ferrari scendere in pista per la prima volta, segnando un passo importante nel programma di preparazione. La giornata è dedicata alla verifica delle vetture e al confronto con altri team, tra cui la McLaren. Un momento chiave per valutare lo stato di forma e le strategie in vista della stagione 2024.

Nel pomeriggio previste precipitazioni sul circuito catalano. Possibile quindi che alcuni team sfruttino la mattina per far girare i piloti il più possibile, mentre altri potrebbero prendersi la giornata per analizzare i dati ottenuti dai test di ieri. Ricordiamo infatti che ogni scuderia ha il limite di poter scendere in pista per un massimo di tre giorni a scelta, sui cinque disponibili (compresa la giornata di ieri). La Ferrari debutterà con Charles Leclerc al mattino, poi toccherà a Lewis Hamilton al pomeriggio. La squadra di Maranello non è scesa in pista nel giorno del debutto ma ha lasciato spazio ai team clienti: la Haas, motorizzata Ferrari, ha completato senza problemi ben 154 giri totali con Esteban Ocon e la neonata Cadillac 44 con Valtteri Bottas al mattino e Sergio Perez nella seconda fase della giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Formula 1, test al Montmeló: è il giorno della Ferrari Approfondimenti su Formula 1 LIVE Via alla stagione di Formula 1: a Montmeló i primi test del 2026 È iniziata la stagione di Formula 1 con i primi test del 2026 a Montmeló, vicino Barcellona. Formula 1, test Cadillac a Imola: in pista con la Ferrari SF-23 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Formula 1 Argomenti discussi: F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming; Perché 8 degli 11 giorni di test F1 2026 non si vedranno in TV, cosa c'è dietro la scelta della Formula 1. F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLarenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito ... oasport.it I test blindati della Formula 1 a Barcellona - perché di questo si tratta, è inutile chiamarla shakedown week - rappresentano un'occasione persa. Il perché lo dimostra il Day 1, che Isack Hadjar ha concluso al top - facebook.com facebook #Citroen: il francese Theo Pourchaire nel rookie test di Formula E motorionline.com/citroen-il-fra… x.com

