Lorenzo Tagliavanti confermato alla presidenza della Camera di Commercio di Roma
Lorenzo Tagliavanti è confermato all’unanimità alla guida della Camera di Commercio di Roma durante la seduta di insediamento del nuovo consiglio camerale, ospitata al Tempio di Vibia Sabina e Adriano nel cuore della Capitale. Con 23 voti favorevoli su 24 presenti (Tagliavanti si è astenuto), la sua rielezione inaugura ufficialmente un nuovo mandato quinquennale alla presidenza dell’ente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
