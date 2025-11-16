Condono edilizio in Manovra come quello del 2003 del governo Berlusconi
La Legge di Bilancio 2026 potrebbe prevedere in extremis l’inserimento di un condono edilizio. Un emendamento presentato in commissione Bilancio al Senato da due senatori di Fratelli d’Italia propone la riapertura della sanatoria del 2003, il terzo grande condono edilizio varato durante il governo Berlusconi. La misura avrebbe potenzialmente un impatto nazionale, ma nasce soprattutto per risolvere situazioni rimaste sospese in Campania. Cosa prevede l’emendamento. Il correttivo proposto dai senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera riattiverebbe le norme previste dall’ articolo 32 del Dl 2692003. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Forza Italia propone la cedolare secca del 21% a chi dà in locazione un negozio. È scontro sul condono edilizio proposto da FdI. E adesso anche Tajani frena - facebook.com Vai su Facebook
Il #condono edilizio in cambio di voti sarebbe uno scandalo #Campania #manovra #governo Vai su X
Manovra, Meloni vuole un nuovo condono edilizio: cosa si potrà sanare - Un emendamento di FdI riapre i termini della sanatoria edilizia del 2003: la misura riguarda tutta Italia ma nasce per risolvere il nodo della Campania ... Secondo quifinanza.it
Condono edilizio in manovra: i termini del 2003. Conte: «Scollati dalla realtà», Renzi: «Voto di scambio», Tajani: «Analisi caso per caso» - Un emendamento di FdI intende riaprire i termini della sanatoria edilizia del 2003: una misura pensata soprattutto per la Campania. Lo riporta msn.com
Nuovo condono edilizio in manovra? FdI cala l’asso a una settimana dal voto in Campania e infiamma tutto - Il condono edilizio spunta nella Manovra a una settimana dal voto in Campania e scatena un caso politico destinato a infiammare gli ultimi giorni di campagna elettorale ... Si legge su tag24.it