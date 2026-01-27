Milleproroghe la maggioranza rilancia il condono edilizio del 2003
La maggioranza politica presenta nuovamente il tema del condono edilizio del 2003, dopo un tentativo di inserimento in legge di bilancio. La proposta, che mira a riaprire i termini per regolarizzare alcune situazioni edilizie, resta al centro di un dibattito tra favorevoli e contrari, evidenziando le diverse posizioni sulle conseguenze di questa misura.
La maggioranza ripropone la riapertura del condono edilizio del 2003. Dopo il tentativo poi fallito di inserire la misura nella legge di bilancio spuntano, fra i circa 1.200 correttivi al decreto, tre emendamenti identici al decreto milleproroghe, presentati di FdI (a prima firma Vietri), Lega (Zinzi) e Fi (Patriarca), che modificano l’articolo 32 del decreto del 2003 e affidano alle Regioni il compito di adottare una legge di attuazione della sanatoria. Questi emendamenti dovranno affrontare prima il vaglio di ammissibilità e poi il voto nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Milleproroghe Condono
Manovra, la maggioranza prova a rimettere in campo la riapertura del condono edilizio del 2003
La maggioranza lavora per riaprire il condono edilizio del 2003, una proposta che riemerge tra le possibili modifiche alla manovra.
Condono edilizio, torna la sanatoria del 2003? L'emendamento nella manovra 2025
Ultime notizie su Milleproroghe Condono
Argomenti discussi: Torna il condono edilizio. Il blitz della maggioranza nel decreto Milleproroghe.
Milleproroghe: maggioranza rilancia condono edilizio del 2003La maggioranza ripropone la riapertura del condono edilizio del 2003. ansa.it
Milleproroghe, la maggioranza rilancia il condono edilizio del 2003Presentati tre emendamenti identici da FdI (a prima firma Vietri), Lega (Zinzi) e Fi (Patriarca), che modificano l’articolo 32 del decreto del 2003 e affidano alle Regioni il compito di adottare una l ... ilsole24ore.com
Pensate a che livello di ingegnosità arrivano questi signori quando si tratta di fare scorrettezze e curare i loro interessi. Dato che alla maggioranza non è riuscito di fare il condono edilizio in legge di bilancio, oggi provano a far passare un emendamento al mill - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.