milleproroghe la maggioranza rilancia il condono edilizio del 2003

La maggioranza politica presenta nuovamente il tema del condono edilizio del 2003, dopo un tentativo di inserimento in legge di bilancio. La proposta, che mira a riaprire i termini per regolarizzare alcune situazioni edilizie, resta al centro di un dibattito tra favorevoli e contrari, evidenziando le diverse posizioni sulle conseguenze di questa misura.

La maggioranza ripropone la riapertura del condono edilizio del 2003. Dopo il tentativo poi fallito di inserire la misura nella legge di bilancio spuntano, fra i circa 1.200 correttivi al decreto, tre emendamenti identici al decreto milleproroghe, presentati di FdI (a prima firma Vietri), Lega (Zinzi) e Fi (Patriarca), che modificano l’articolo 32 del decreto del 2003 e affidano alle Regioni il compito di adottare una legge di attuazione della sanatoria. Questi emendamenti dovranno affrontare prima il vaglio di ammissibilità e poi il voto nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La maggioranza lavora per riaprire il condono edilizio del 2003, una proposta che riemerge tra le possibili modifiche alla manovra.

