Dall'Ue schiaffo a Nordio Italia dovrà reintrodurre il reato d'abuso d'ufficio | la direttiva anticorruzione

Nella nuova direttiva anticorruzione, su cui oggi è stato raggiunto un accordo in Europa tra Consiglio e Parlamento Ue, è previsto il reato di 'esercizio illecito di funzione pubblica', in pratica l'abuso d'ufficio che è stato eliminato nel 2024 dal governo Meloni. Una volta che la direttiva sarà definitivamente approvata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la nuova legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it