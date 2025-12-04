Reato abuso d'ufficio figuraccia di Nordio in Ue | dice che non c'è nella direttiva anticorruzione ma sbaglia

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botta e risposta tra il ministro della Giustizia Nordio e il M5s sulla direttiva anticorruzione, su cui è stato raggiunto un accordo in Europa martedì 2 dicembre. Il testo, una volta approvato, obbligherà l'Italia a fare tornare nel nostro ordinamento il reato d'abuso d'ufficio. Ma il ministro nega: "Alla fine, il reato di abuso d'ufficio, originariamente previsto, è stato completamente stralciato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

