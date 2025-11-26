Bando per insegnanti di tedesco L2 | pubblicato il concorso per le scuole italiane in Alto Adige
È stato ufficializzato l’avvio del nuovo concorso per docenti di tedesco come seconda lingua nelle scuole in lingua italiana dell’Alto Adige. La selezione, che riguarda gli anni scolastici 20262027 e 20272028, prevede un totale di 20 posti: 15 destinati alla scuola secondaria di primo grado e 5 alla secondaria di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
