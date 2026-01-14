Sondaggi politici 2026 chi inizia meglio l'anno tra i partiti | FdI al 31% Pd segue a distanza

I sondaggi politici del 2026 mostrano un avvio stabile per i principali partiti italiani. FdI si attesta al 31,1%, mantenendo una posizione di leadership, mentre il PD si colloca a distanza. Seguono M5S, FI e Lega con percentuali più basse. Questi dati offrono un quadro iniziale delle tendenze politiche nel paese all'inizio dell’anno.

Il 2026 inizia bene per FdI, al 31,1%. Segue il Pd a quasi dieci punti di distanza. Il M5S è al 12,1% mentre FI si piazza al 10,5%, davanti alla Lega, che prende l'8,3%. Ecco i primo sondaggio dell'anno di Dire-Tecné. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

