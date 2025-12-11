Partiti | sondaggio Porta a Porta Fdi al 30,5% segue il Pd al 23,5

Secondo l'ultimo sondaggio Porta a Porta, Fratelli d'Italia si conferma in testa con il 30,5%, in leggero aumento rispetto a novembre. Il Partito Democratico si attesta al 23,5%, registrando un incremento dello 1%. I dati riflettono le dinamiche attuali del panorama politico italiano, evidenziando le principali tendenze di consenso tra gli elettori.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia guadagna lo 0,8 % rispetto alla rilevazione dello scorso 24 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5 % che guadagna un punto (+1%). È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cala dello 0,8% ed è al 10,5%. Forza Italia al 9,2%, cede lo 0,3% mentre la Lega all'8,8% perde lo 0,2%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (-0,3%). Azione è al 3,5% (+0,2%), Italia Viva al 2,7% cala dello 0,4%. Infine +Europa all'1,6% cresce dello 0,1%, mentre Noi Moderati sale dello 0,3% ed è all'1%.