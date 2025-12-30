Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia | Le Commissioni del Consiglio regionale del Veneto prendono forma

Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente costituito le Commissioni, elementi fondamentali del processo legislativo. La nomina dei componenti segna un passo importante nel funzionamento dell’ente, creando un ambiente di confronto e collaborazione. Questi organismi rappresentano il luogo in cui si elaborano proposte e si definiscono le priorità dell’autonomia regionale, anticipando l’attività dell’Aula e contribuendo alla gestione responsabile delle competenze attribuite alla Regione.

(Arv) Venezia, 30 dicembre 2025 - "Con la nomina dei componenti, le Commissioni prendono forma: sono il cuore del lavoro legislativo, dove si costruisce il confronto, si elaborano proposte e si dà concretezza alla nostra autonomia responsabile, anticipando i lavori collegiali dell'Aula. Alle consigliere e ai consiglieri rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro: che sia proficuo, concreto e vicino ai cittadini, con istituzioni che ascoltano e rispondono al territorio, non il contrario. Mi auguro e chiedo che ogni Commissione, per le proprie competenze, sappia affrontare le questioni con studio serio, ascolto qualificato e approfondimento metodico, creando passo dopo passo un sistema di lavoro e competenze di altissimo livello, all'altezza delle sfide che ci attendono".

