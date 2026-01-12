Comunicato Stampa | Consiglio Veneto Presidente Zaia | Commissioni al lavoro con i nuovi organi di vertice

Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente avviato la dodicesima legislatura con l'elezione dei nuovi presidenti, vicepresidenti e segretari delle sei commissioni permanenti. Questo passaggio istituzionale rappresenta un momento importante per il funzionamento delle attività legislative e il ruolo delle commissioni nel territorio. Il Presidente Zaia ha sottolineato l'importanza di questo processo come base per l'operato delle istituzioni regionali nei prossimi anni.

“L'elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle sei commissioni permanenti del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un momento di alto valore istituzionale, che segna concretamente l'avvio della dodicesima legislatura. Un passaggio fondamentale che il Veneto ha saputo compiere con rapidità e determinazione, confermando ancora una volta la propria capacità di agire con efficienza per rendere subito operative le strutture consiliari”. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, ha commentato così l'elezione degli organi di vertice delle commissioni consiliari permanenti, avvenuta questa mattina a palazzo Ferro Fini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, Presidente Zaia: “Commissioni al lavoro con i nuovi organi di vertice" Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Le Commissioni del Consiglio regionale del Veneto prendono forma" Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presidente del Consiglio regionale Zaia: “Buon lavoro a Forcolin e Maltauro" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO'; Veneto. Assessore Caner: Al via il nuovo bando per la digitalizzazione delle destinazioni turistiche; Comunicato Stampa: Morte di Anna Falcone. Presidente Zaia: “Un esempio di dignità e coerenza.; Tragedia Crans-Montana, Rucco: “Vicino alle famiglie delle vittime”. Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, Presidente Zaia: “Commissioni al lavoro con i nuovi organi di vertice" - “L'elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle sei commissioni permanenti del Consiglio regionale del Veneto rappresenta ... iltempo.it

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di "Articolo 97" dopo i fatti dello scorso 10 gennaio. Non usa mezzi termini il Movimento Civico all'indomani della caduta della palma... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Comunicato stampa - sentenza 1C_465/2023 - Risanamento della discarica "La Pila" a Friburgo: la ripartizione dei costi non è criticabile x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.