Il settore cinematografico italiano sta vivendo un momento di ripresa, come evidenziato dai dati Cinetel del 8 gennaio. In particolare, la commedia si conferma come il genere trainante, contribuendo alla crescita del mercato nazionale. Questa tendenza suggerisce un rafforzamento dell’industria cinematografica italiana, segnando un cambiamento positivo dopo periodi di flessione. Un segnale importante per il futuro del cinema nel nostro Paese.

I dati Cinetel presentati oggi, 8 gennaio, raccontano un momento particolarmente positivo per il cinema italiano. Secondo quanto emerso, il settore non solo ha superato i risultati degli ultimi dieci anni, ma ha raggiunto livelli che non si registravano da circa trent’anni. A sottolinearlo è stato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dei dati. Le cifre mostrano una quota di mercato pari al 26,2% degli incassi e al 27,1% delle presenz e, risultati che rappresentano il miglior dato dal 2016 sia in termini assoluti sia percentuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinema italiano in crescita, Mollicone: "La commedia traina il mercato"

