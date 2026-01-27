Commissioni regionali da un mese ancora in alto mare Ora c'è il nodo Alaia Fortini e Cascone verso l'accordo

Le commissioni regionali rimangono inattive da oltre un mese, con il nodo Alaia ancora irrisolto. Sanità e Trasporti sono i settori che rallentano l’avvio dei lavori in Consiglio regionale. La situazione coinvolge anche gli equilibri politici, come nel caso di Zannini, escluso dalle commissioni speciali. Questa fase rappresenta un momento di stallo che richiede ancora chiarimenti e accordi per riprendere l’attività istituzionale.

Sanità e Trasporti bloccano la chiusura della partita e l'avvio del lavoro in Consiglio regionale. Nel centrodestra Zannini fuori dalle commissioni speciali. Le commissioni regionali in Campania sono al centro di tensioni politiche, con i deluchiani che puntano alla presidenza dei Trasporti. Oggi il Consiglio regionale si riunisce senza un accordo sulle presidenze, segnando un momento di incertezza politica. Quattro commissioni speciali da affidare al centrodestra, la più contesa è la Trasparenza. Forza Italia ne chiede una sui femminicidi, Fdi una sui trasporti. Luca Cascone (A Testa Alta): "Cambiare la Legge sui Comuni Montani. Le Commissioni Regionali A breve inizierà il lavoro a tutti gli effetti"

