Commissioni regionali oggi si va in Consiglio senza l'accordo sulle presidenze Avs

Oggi il Consiglio regionale si riunisce senza un accordo sulle presidenze, segnando un momento di incertezza politica. L'assenza di intese preclude una soluzione condivisa, mentre le tensioni tra le forze dell'alleanza si fanno sentire. L'Avs, rappresentante di Verdi e Sinistra, sottolinea la propria autonomia, ribadendo che non intendono essere semplici elementi di supporto nella coalizione.

Oggi si va in Aula tra le tensioni. Alleanza Verdi e Sinistra avvertono Fico: "Non siamo un ornamento della coalizione".🔗 Leggi su Fanpage.it

Commissioni consiglio regionale, c’è l’accordo. Avs e Mastella restano fuori dalle presidenzeÈ stato raggiunto un accordo sulla distribuzione delle commissioni permanenti del consiglio regionale, che include una mediazione tra le parti.

Consiglio regionale della Calabria, elette le presidenze delle otto commissioni: i nomiIl Consiglio regionale della Calabria ha ufficialmente eletto le presidenze delle sue otto commissioni, tra cui sei permanenti e due speciali, Vigilanza e Anti-'ndrangheta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Commissioni al Consiglio regionale, è scontro: Avs pronta a rompere in Campania. Oggi Casillo incontra sinistra e renziani; Villa Luana, il punto sulla situazione della casa di cura di Poli; Consiglio Regionale, fumata nera per le Commissioni: attesa una nuova riunione; Le Commissioni regionali in Campania: intrecci, numeri e potere in Consiglio regionale.

Commissioni, trattativa nella notte: si cerca l’accordo sulle presidenzeRush finale per trovare, quantomeno, l’accordo politico in maggioranza. L’obiettivo di arrivare all’appuntamento del Consiglio con le commissioni insediate non è ... ilmattino.it

CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanentiConsiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti. ansa.it

Commissioni regionali Campania, stallo nel campo largo: Avs e Iv protestano, Casillo prende tempo, Fico resta defilato ma vuole chiudere entro il 21 - facebook.com facebook