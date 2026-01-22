Commissioni regionali Campania i deluchiani vogliono i Trasporti con Cascone Ma hanno un problema | il ruolo per Fortini
Le commissioni regionali in Campania sono al centro di tensioni politiche, con i deluchiani di
Lo scontro politico per le commissioni è concentrato sulle ambizioni dei deluchiani di "A testa alta" che puntano alla presidenza dei Trasporti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Consiglio regionale Campania, c’è un problema sui gruppi. Per le Commissioni scontro su Trasporti a Lista FicoIl Consiglio regionale della Campania affronta una criticità legata ai gruppi politici, con uno scontro sulla Commissione Trasporti a guida Lista Fico.
Commissioni regionali Campania: per chiudere la partita Sanità al M5S. Ma con Avs fuori pure Lista FicoLe commissioni regionali in Campania rappresentano un passaggio chiave nel contesto politico locale, con il M5S che mira a definire la propria posizione sulla sanità.
Argomenti discussi: L'accordo per le Commissioni regionali in Campania è appeso ad un filo. Anzi, ad un questore; Le Commissioni regionali in Campania: intrecci, numeri e potere in Consiglio regionale; Regione, c'è intesa per le Commissioni: restano fuori due partiti di maggioranza; Regione Campania, in maggioranza intesa sulle Commissioni.
Massimiliano Manfredi, intesa su commissioni Consiglio CampaniaSulle commissioni del Consiglio regionale della Campania c'è l'intesa all'interno della maggioranza e le scelte potrebbero essere formalizzate già nelle prossime ore. (ANSA) ... ansa.it
Regione Campania, opposizione all’attacco di De Luca: «La P2 a Napoli? Vada in Procura»I ritardi nella formazione delle commissioni e quindi nell’approvazione del bilancio. Ma anche il funzionamento dei trasporti e le responsabilità del governo di Vincenzo De Luca. ilmattino.it
CONTI E TERRITORIO | Sviluppo sostenibile e rigore finanziario, le nuove sfide delle commissioni regionali - facebook.com facebook
Commissioni regionali, oggi si va in Consiglio senza l’accordo sulle presidenze. Avs offesi con Fico: “Trattati come comparse” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.