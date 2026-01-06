Warner Bros Discovery WBD svela la squadra per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026

A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery ha annunciato la squadra incaricata della copertura dell’evento. La collaborazione mira a garantire una comunicazione efficace e puntuale delle competizioni, offrendo agli spettatori italiani un'informazione completa e affidabile sulle attività olimpiche in corso.

A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) svela oggi la sua squadra completa di campioni degli sport invernali che saranno volti esclusivi sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+. Home of the Olympics in tutta Europa, Warner Bros. Discovery ha riunito un . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Warner Bros. Discovery (WBD) svela la squadra per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 Leggi anche: Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici Leggi anche: Mancano 100 giorni a Milano-Cortina 2026: ecco l’offerta di Warner Bros. Discovery / Eurosport Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Su Warner Bros Discovery la battaglia è ancora aperta; L'intrattenimento WBD arriva su Streaming | IT; Warner Bros. Discovery sempre più vicina a Netflix: il board dice no a Paramount; Fusioni a livelli record nel 2025. Protagonisti i media con la battaglia per Wbd. Su Warner Bros Discovery la battaglia è ancora aperta - Da qui a quella data potrebbero esserci altre contromosse, mentre nel frattempo a Wall Street i titoli Netflix e Para ... milanofinanza.it

Paramount vs Netflix: Warner Bros. Discovery ha già scelto il vincitore? - M&A Media: tra penali miliardarie e rischi antitrust, si infiamma la battaglia per il controllo dei principali studi di Hollywood. it.benzinga.com

Warner Bros. Discovery pronta a respingere l’offerta Paramount: avanti con l’accordo con Netflix - Discovery pronta a respingere l’offerta Paramount e confermare l’accordo con Netflix: la decisione attesa dal board. cinefilos.it

La competizione sugli abbonati a servizi streaming video Fonte: Netflix and Paramount are battling for more than Warner Bros https://economist.com/business/2025/12/09/netflix-and-paramount-are-battling-for-more-than-warner-bros from The Economist - facebook.com facebook

Media, Warner Bros verso la bocciatura dell’offerta di Paramount ilsole24ore.com/art/media-warn… x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.