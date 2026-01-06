Warner Bros Discovery WBD svela la squadra per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026

A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery ha annunciato la squadra incaricata della copertura dell’evento. La collaborazione mira a garantire una comunicazione efficace e puntuale delle competizioni, offrendo agli spettatori italiani un'informazione completa e affidabile sulle attività olimpiche in corso.

A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) svela oggi la sua squadra completa di campioni degli sport invernali che saranno volti esclusivi sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+. Home of the Olympics in tutta Europa, Warner Bros. Discovery ha riunito un . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

