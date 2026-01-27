Colleferro 27 Gennaio Giorno della Memoria In Biblioteca comunale alle ore 18 | Il Campo di Ravensbrück… La testimonianza di Teresa Noce

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio alle ore 18, la Biblioteca comunale di Colleferro ospiterà una testimonianza dedicata a Ravensbrück, attraverso il racconto di Teresa Noce. Un momento di riflessione e memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere i valori di rispetto e tolleranza. L’evento si inserisce nelle iniziative locali per mantenere viva la memoria storica.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Il prossimo 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge 20 luglio 2000, n.

Oggi, 27 gennaio 2026, molti canali televisivi propongono film e programmi dedicati al Giorno della Memoria.

Cos’è la Giornata della Memoria e perché si celebra il 27 gennaioIl motivo per cui si celebra il 27 gennaio è perché quel giorno, nel 1945, il campo di concentramento nazista di Auschwitz viene liberato. zipnews.it

Martedì 27 gennaio 2026, Giorno della Memoria> Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale e italiana per commemorare le vittime della Shoah, le leggi razziali e chi ha subito deportazione e morte nei campi nazis ... ladigetto.it

27 gennaio – Giorno della Memoria Oggi ricordiamo le vittime dell’Olocausto e di tutte le persecuzioni nazifasciste. Una giornata per fermarsi, riflettere e ricordare quanto siano preziosi libertà, rispetto e umanità. Per non dimenticare. Mai più. #GiornodellaM - facebook.com facebook

GIORNO DELLA MEMORIA | Perché viene celebrato il 27 gennaio. Quel giorno del 1945 l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz #ANSA x.com