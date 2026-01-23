Il 27 gennaio 2026 – Giorno della Memoria

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Il prossimo 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e di memoria sulle vittime dell’Olocausto e di tutti i genocidi. È un’occasione per mantenere vivo il ricordo degli eventi storici e promuovere valori di tolleranza e rispetto nelle società contemporanee.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Il prossimo 27 gennaio ricorre il “ Giorno della Memoria”, is tituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Le celebrazioni in questo capoluogo inizieranno alle ore 10.00 presso il “Cimitero degli Ebrei” sito al Parco Aldo Ducci, con la deposizione della Corona di alloro in onore ai Caduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “27 gennaio 2026 – Giorno della Memoria” Giornata della Memoria 2026: bandiere a mezz’asta anche nelle scuole il 27 gennaioIl 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto. Scuole, Giornata della Memoria: il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space CinemaIl 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 27 Gennaio (giornata della memoria) - Giuseppe Bordi Argomenti discussi: Martedì 27 gennaio 2026 Giorno della memoria; 27 gennaio, Giorno della Memoria; 27 gennaio: Giornata della memoria; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA. Tesoro: il 27 gennaio 2026 all’asta BTP Short Term e BTP€i fino a 5 mld di euroIl MEF annuncia l’emissione dei seguenti titoli di Stato e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione: ecco i dettagli. msn.com Giorno della memoria 2026, la programmazione in tv dal 23 al 31 gennaioPer commemorare le vittime della Shoah, Rai e Mediaset propongono una programmazione speciale a partire dal 23 gennaio ... msn.com In occasione del Giorno della Memoria, che si tiene il 27 gennaio a ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM) dell’Università di Siena ospita una lett - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.