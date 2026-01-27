I programmi TV di oggi 27 gennaio 2026 | film per il Giorno della Memoria

Oggi, 27 gennaio 2026, molti canali televisivi propongono film e programmi dedicati al Giorno della Memoria. Tra le proposte, “Morbo K” su Rai 1 e “L’ultima volta che siamo stati bambini” su Canale 5. Questi programmi offrono spunti di riflessione e approfondimento su temi storici e umani, contribuendo a mantenere viva la memoria di eventi passati attraverso la televisione.

Guida ai programmi TV del 27 gennaio 2026: "Morbo K" su Rai 1, "L'ultima volta che siamo stati bambini" su Canale 5, "The Bourne ultimatum" su Canale 20. La prima serata del 27 gennaio 2026 presenta in occasione del Giorno della Memoria su Rai 1 " Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero", un film?documento che riporta alla luce una pagina straordinaria della Resistenza civile italiana, mentre Rai 3 con FarWest continua il suo viaggio nelle zone d'ombra del Paese attraverso inchieste e testimonianze dirette. Rai 2 punta invece sull'intrattenimento sociale con Boss in incognito, che racconta il mondo del lavoro da una prospettiva inedita.

