Collaborerà sull' antiterrorismo l' ordine pubblico lo gestiremo noi Tajani smentisce le illazioni sull' Ice in Italia

Alcuni agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma " non si occuperanno di ordine pubblico ". A chiarirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, confermando il concetto che era già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma, nonché da un portavoce dell' Ice che aveva annunciato che, ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'agenzia federale Usa sosterrà quello diplomatico del dipartimento di Stato americano e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

