Il traffico di cocaina tra Italia e Spagna rappresenta una delle rotte principali dei narcos europei. I criminali utilizzano metodi sofisticati come porti aggirati, semi-sommergibili e traffici offshore per evitare i controlli. Questa dinamica dimostra come il fenomeno sia in continua evoluzione, richiedendo strategie di contrasto sempre più efficaci e aggiornate per contrastare il fenomeno del traffico illecito.

Il traffico di cocaina verso l’ Europa non conosce battute d’arresto. Al contrario, evolve più rapidamente dei sistemi di controllo messi in campo dagli Stati. A certificarlo è l’ultimo report Spotlight di Europol, che descrive una trasformazione profonda dei modi operandi delle organizzazioni criminali: meno container nei grandi porti, più mare aperto, più occultamento chimico e una frammentazione sistematica delle rotte. La stretta nei principali hub logistici del Nord Europa – Anversa, Rotterdam, Amburgo – ha ridotto l’efficacia dei traffici tradizionali, ma non il volume complessivo di cocaina importata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cocaina via mare, l’asse Italia-Spagna dei narcos: porti aggirati, semi-sommergibili e traffici offshore

Approfondimenti su Italia Spagna

I porti di Venezia e Chioggia chiudono il 2025 con un risultato positivo, registrando un volume totale di 26 milioni di tonnellate movimentate.

In un’operazione in mare, le forze dell’ordine spagnole hanno sequestrato quasi dieci tonnellate di cocaina, nascoste all’interno di una nave mercantile nell’Oceano Atlantico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Italia Spagna

Argomenti discussi: Blitz antidroga nel Fermano, hashish e cocaina sequestrati dai Carabinieri; Allarme dei cittadini, via vai sospetto: trovata cocaina negli slip di un uomo; Spagna, smantellata rete che usava fiumi per trafficare cocaina; Hashish, cocaina e marijuana: la polizia arresta pusher multitasking.

Cocaina via mare, l’asse Italia-Spagna dei narcos: porti aggirati, semi-sommergibili e traffici offshoreUn report di Europol svela come le reti criminali abbiano spostato il traffico di cocaina dai grandi porti al mare aperto. Consegne offshore, occultamenti chimici e rotte frammentate trasformano Itali ... panorama.it

Un mare di cocaina inonda l'Europa: la droga arriva anche attraverso semi-sommergibiliEuropol lancia l’allarme sulle nuove rotte della cocaina in Europa. Focus su mezzi e capacità operative delle organizzazioni criminali View on euronews ... msn.com

Italiani in Spagna. Missione passaporti a Tarragona il 4 febbraio... - facebook.com facebook

L’Italia ha vinto l’Octagonal International Match battendo la Spagna. Nella finale l’incontro è terminato 3-3, ma gli azzurri hanno superato gli iberici per il maggior numero di buche conquistate. L’Italia ha vinto l’ottava edizione dell’Octagonal International Match x.com