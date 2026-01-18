Porti di Venezia e Chioggia | volano i commerci traffici a +8,5 per cento

I porti di Venezia e Chioggia chiudono il 2025 con un risultato positivo, registrando un volume totale di 26 milioni di tonnellate movimentate. Rispetto all’anno precedente, si registra un incremento di circa 1,3 milioni di tonnellate, pari a un aumento dell’8,5 per cento. Questi dati testimoniano un rilancio dei traffici commerciali e un rafforzamento della funzione strategica delle infrastrutture portuali nella regione.

Un volume totale movimentato pari a 26 milioni di tonnellate nel 2025, quasi 1,3 milioni di tonnellate in più rispetto al 2024. I dati dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. Crociere: aumento complessivo del 3,4% Un 2025 positivo per i porti di Venezia e Chioggia che hanno registrato un volume totale movimentato pari a 26 milioni di tonnellate, quasi 1,3 milioni di tonnellate in più rispetto al 2024. A tracciare il bilancio è l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. A trainare la crescita è soprattutto lo scalo di Venezia, che ha raggiunto 25.

