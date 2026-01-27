Clamoroso ritorno per Insigne | niente Napoli ma è fatta per l' ex squadra
Lorenzo Insigne si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, firmando con il Pescara. L’attaccante, originario di Frattamaggiore, non tornerà a Napoli, ma il suo trasferimento rappresenta un ritorno simbolico alla squadra che lo ha valorizzato. Questa scelta sottolinea l’importanza del legame tra giocatore e club in un momento di cambiamenti professionali.
Niente ritorno a Napoli per Lorenzo Insigne. Ma l’esterno offensivo di Frattamaggiore è pronto a firmare un ritorno dal forte valore simbolico: al Pescara. Il rientro in biancazzurro non è più solo un’ipotesi suggestiva. Fonti del club confermano che l’operazione dovrebbe chiudersi tra mercoledì.🔗 Leggi su Today.it
