Clamoroso ritorno per Insigne | niente Napoli ma è fatta per l' ex squadra

Lorenzo Insigne si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, firmando con il Pescara. L’attaccante, originario di Frattamaggiore, non tornerà a Napoli, ma il suo trasferimento rappresenta un ritorno simbolico alla squadra che lo ha valorizzato. Questa scelta sottolinea l’importanza del legame tra giocatore e club in un momento di cambiamenti professionali.

Niente ritorno a Napoli per Lorenzo Insigne. Ma l’esterno offensivo di Frattamaggiore è pronto a firmare un ritorno dal forte valore simbolico: al Pescara. Il rientro in biancazzurro non è più solo un’ipotesi suggestiva. Fonti del club confermano che l’operazione dovrebbe chiudersi tra mercoledì.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Insigne Pescara

Si riaccendono le voci sul possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Insigne Pescara

Argomenti discussi: Radio Kiss Kiss - Clamoroso Napoli, avanza l'ipotesi del ritorno di Insigne; Ancora tu: Insigne al Napoli, il ritorno che nessuno si aspettava; Insigne, l'agente confessa tutto: Lo potrebbe tesserare subito | La Serie A non è più una fantasia; ? Napoli, prende quota un CLAMOROSO ritorno! Manna e Conte valutano Insigne.

Insigne al Pescara, il presidente Sebastiani: Voleva solo due squadre. A Napoli è stato chiaroIl clamoroso ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara dopo 14 anni è stata un'operazione condotta sotto traccia per un mese dal presidente Sebastiani, che ... fanpage.it

Calciomercato Pescara: clamoroso! Fatta per Lorenzo Insigne35 anni il prossimo 4 giugno, Insigne ha militato nel Pescara nella stagione 2011-12. Campionato memorabile con Zeman in panchina. Ben 18 gol e promozione in A. L’anno precedente era stato in C col Bo ... rete8.it

Clamoroso Napoli: prende forma l’ipotesi del ritorno di Lorenzo Insigne. - facebook.com facebook

ULTIM'ORA DA RADIO KISS KISS NAPOLI: "AVANZA L'IPOTESI INSIGNE" Il club azzurro è a caccia di un rinforzo sugli esterni e, secondo l'emittente, si sta valutando concretamente il clamoroso ritorno dell'ex capitano #SSCNapoli #Insigne #Calciomerca x.com