Calciomercato Napoli ritorno clamoroso di Insigne? Parla il DS Manna

Calciomercato Napoli. Il Napoli chiude definitivamente la porta a un possibile ritorno di Lorenzo Insigne. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha chiarito la posizione del club partenopeo riguardo all’ex capitano, sottolineando come al momento non ci siano margini per operazioni in quel reparto del campo. “ Ne abbiamo parlato in fase di costruzione della squadra “, ha spiegato Manna a DAZN. “ In questo momento siamo coperti in quella posizione, come dimostrano le scelte del mister. Lorenzo è stato un grandissimo giocatore del Napoli, ma il club deve guardare avanti e alle esigenze attuali della rosa “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

