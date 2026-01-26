Napoli clamoroso ritorno? Avanza l’ipotesi Insigne | valutazioni in corso

Si riaccendono le voci sul possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli. Le valutazioni sulla fattibilità di questa operazione sono attualmente in corso, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione rimane da monitorare, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali che possano chiarire le intenzioni del club e del giocatore.

Un'indiscrezione destinata a far discutere. Radio Kiss Kiss Napoli, attraverso il proprio account X, riferisce che in casa azzurra sarebbero in corso valutazioni su Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli. «Napoli: avanza l'ipotesi Insigne. Valutazioni in corso da parte della società», il messaggio pubblicato dall'emittente, che riapre scenari fino a poche settimane fa impensabili. Al momento non filtrano dettagli su formula, tempistiche o ruolo nell'eventuale operazione, ma la sola ipotesi di un ritorno di Insigne basta a riaccendere il dibattito tra tifosi e osservatori, soprattutto in un momento in cui il Napoli è alle prese con un'emergenza sugli esterni offensivi.

