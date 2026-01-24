Volley A2 colpo da urlo per la Virtus Aversa | arriva un nazionale cubano

La Virtus Aversa annuncia l’ingresso di Juan Felipe Castañeda Benavides, schiacciatore colombiano classe 2003, proveniente dal Portorico. Questo nuovo acquisto rappresenta un’importante aggiunta al roster della squadra per la stagione di Serie A2. Castañeda, membro della nazionale colombiana, porta con sé esperienza e talento, contribuendo a rafforzare il progetto sportivo della Virtus Aversa nel campionato nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Virtus Aversa è lieta di annunciare un acquisto straordinario per la Serie A2: dal Portorico direttamente in Campania, arriva Juan Felipe Castañeda Benavides, classe 2003, schiacciatore di grande talento e membro della nazionale colombiana. Juan Felipe è stato il protagonista assoluto della finale della Liga de Voleibol Superior Masculino con i suoi Cafeteros de Yauco, conquistando lo Scudetto portoricano e trascinando la sua squadra al primo titolo dal 1971. Nella serie finale ha messo in evidenza tutto il suo talento, realizzando 24 punti in una finale dominata dal suo attacco potente e preciso, dimostrando leadership, forza e capacità di fare la differenza nei momenti più importanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

