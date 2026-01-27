Domani la Città Metropolitana terrà una seduta di Consiglio alle 9:00, durante la quale sarà esaminato il Bilancio di previsione 2026. La riunione prevede l’analisi dettagliata degli allegati e delle proposte di bilancio per il prossimo anno, offrendo un momento di confronto tra i membri dell’Assemblea. Un appuntamento importante per definire le linee di sviluppo e le priorità dell’ente locale nel medio termine.

L’Assemblea è stata convocata alle ore 9.00. All’ordine del giorno, in particolare, il Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati. Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 9.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. In particolare, l’Assemblea sarà chiamata ad adottare il Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale, il Programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Città Metropolitana, domani seduta di Consiglio: all’esame dell’Aula il Bilancio di previsione 2026

Approfondimenti su Città Metropolitana

È stato approvato definitivamente il bilancio di previsione finanziaria della Città Metropolitana per il triennio 2026-2028.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Città Metropolitana

Argomenti discussi: Centrodestra prende tempo su Gesap e Dup, maggioranza a ranghi ridotti alla Città Metropolitana; Giorno della memoria 2026; Lavori in corso alla strada provinciale 45, la Città metropolitana spiega cosa sta facendo; OGGI IN CITTÀ!.

Città Metropolitana, domani seduta di ConsiglioI lavori si apriranno con la surroga del Consigliere metropolitano e Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, venuto a mancare lo scorso dicembre, con Pasquale ... napolivillage.com

Città metropolitana: all'esame dell'aula il bilancio di previsione 2026Consiglio convocato per domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 9.00 ... msn.com

#SanDonà – Il sindaco Teso apre il dibattito sulla Città Metropolitana: “Così non funziona, frena lo sviluppo del Veneto Orientale” Una riflessione destinata a far discutere quella del sindaco di San Donà di Piave e presidente della Conferenza dei sindaci del V - facebook.com facebook