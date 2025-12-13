Approvato in via definitiva il bilancio di previsione della Città metropolitana
È stato approvato definitivamente il bilancio di previsione finanziaria della Città Metropolitana per il triennio 2026-2028. La decisione rappresenta un passo importante per la pianificazione delle risorse e lo sviluppo delle attività dell'ente nel prossimo futuro.
Approvato in via definitiva, il bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 della Città Metropolitana. Il consiglio, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, supportato dal segretario generale, Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta, convocata a Palazzo Alvaro, ha rilasciato il documento. Reggiotoday.it
Metrocity. Ok definitivo al bilancio di previsione 2026-2028: via libera anche alla programmazione faunistico-venatoria - L’atto contabile, già passato due volte in Aula, è stato preceduto da una serie di punti all’ordine del giorno relativi a variazioni di bilanci ... reggiotv.it
Reggio. Consiglio metropolitano dà l’ok al Bilancio di previsione - Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, supportato dal segretario generale, Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta convocata a Palazzo Alvaro, h ... cn24tv.it
#animali #pets Il Parlamento italiano ha recentemente approvato in via definitiva la riforma dei reati contro gli animali. Si tratta di una svolta significativa nella #tuteladeglianimali nel nostro ordinamento giuridico. Ma cosa cambia Per saperlo leggi qui - facebook.com facebook
Approvato in via definitiva il #DDLSemplificazioni2025: un #provvedimento che contempla soluzioni in diversi ambiti di intervento x.com
Bilancio 2016: approvato in via definitiva