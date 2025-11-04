Città Metropolitana di Napoli domani seduta di Consiglio metropolitano

L’Assemblea è stata convocata per le ore 11.00. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.. Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 11.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. All’esame dell’Aula, tra gli altri, provvedimenti per l’acquisto di immobili da adibire a sedi scolastiche nell’ambito del programma di riduzione dei fitti passivi, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti nella lotta contro il fenomeno della cosiddetta “terra dei fuochi” e per l’incremento orario di alcune tipologie di personale part time. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

