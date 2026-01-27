Cisgiordania Idf | È stato un militare e non un colono a fermare i carabinieri italiani

In Cisgiordania, un militare israeliano ha impedito ai carabinieri italiani di proseguire la propria attività, chiarendo la dinamica degli eventi avvenuti nei pressi di Ramallah. La distinzione tra militari e coloni è fondamentale per comprendere il contesto e le implicazioni di quanto accaduto.

Sarebbe stato un  militare  e non un colono a fermare i due carabinieri italiani domenica nei pressi di Ramallah in Cisgiordania. E’ la ricostruzione effettuata dall’ Idf  alla Rai di Gerusalemme e riportata dal sito di Rainews. L’Idf ha spiegato che il veicolo con i due carabinieri stava transitando in una zona  militare  chiusa e il soldato aveva classificato il veicolo come sospetto in quanto non aveva identificato immediatamente la targa diplomatica. Per questo motivo ha puntato l’arma. Ma – ha detto ancora l’Idf – non appena i passeggeri si sono identificati come diplomatici, il soldato li ha immediatamente rilasciati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

