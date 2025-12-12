Piano urbanistico generale assessore Sangiorgio | Siamo nella fase decisiva
Il Comune di Catania si avvicina a una svolta cruciale nella definizione del Piano Urbanistico Generale. Dopo aver concluso un intenso percorso di ascolto e dialogo con i cittadini, l’assessore Sangiorgio annuncia che si entra nella fase decisiva di elaborazione, segnando un passo importante per il futuro urbanistico della città.
Il comune di Catania entra in una fase decisiva del percorso del piano urbanistico generale, dopo aver completato la vasta attività di ascolto e confronto con la cittadinanza. Conclusa la concertazione, l’Amministrazione imprime ora una forte accelerazione verso la definizione del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
