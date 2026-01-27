Ciclone Harry Elly Schlein nel Catanese | Utilizzare le risorse destinate al ponte di Messina

Il Ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Catanese, evidenziando la vulnerabilità del territorio alle calamità naturali. In questo contesto, si discute anche dell’utilizzo delle risorse destinate al ponte di Messina, un progetto che potrebbe rappresentare una soluzione strategica per migliorare la connettività e la resilienza della regione. Un’analisi che coinvolge aspetti ambientali, economici e infrastrutturali per un futuro più sostenibile.

"Certamente è impressionante. Eh, è una violenza brutale quella con cui il Ciclone si è abbattuto su questi eh territori. Eh, siamo qui con il sindaco e lo ringraziamo di averci accolto per vedere e toccare con mano quello che queste comunità stanno vivendo. Naturalmente sono tanti i comuni colpiti sulla costa ionica. Oggi non riuscivo io a visitarli tutti. Arrivo adesso da Niscemi, ma i nostri parlamentari continueranno a stare a disposizione degli amministratori e di queste comunità". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, oggi a Riposto (Catania) nei territori colpiti dal maltempo. "Ci sono attività che sono completamente devastate, lavoratori che in questo momento sono fermi, famiglie in grande difficoltà, bisogna dare una risposta pronta, immediata, proprio perché quando arriva la la buona stagione vogliamo immaginare che siano messi in condizioni di essere di nuovo in piedi, di ripartire.

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato significativi danni lungo il lungomare di Mascali, nel Catanese.

Secondo Coldiretti, il Ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Catanese, con i seminativi della piana di Catania e dell’area del fiume Gornalunga completamente sommersi dall’acqua.

