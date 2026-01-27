Ciclone Harry la First Cisl Sicilia | Gli effetti richiedono un pronto intervento del mondo del credito e assicurativo

Il ciclone Harry ha causato gravi danni, richiedendo un intervento tempestivo da parte del settore del credito e assicurativo. La First Cisl Sicilia sottolinea l’importanza di adottare misure adeguate per alleviare le difficoltà delle popolazioni colpite, in un momento di emergenza. È fondamentale un'azione coordinata per supportare le comunità e facilitare il processo di ripresa.

"Gli spaventosi effetti del ciclone Harry richiedono un pronto intervento del mondo del credito". Lo dichiara il Segretario generale First Cisl Sicilia, Fabio Sidoti che, nell'esprimere solidarietà alle popolazioni colpite, sollecita misure che "possano mitigare il disagio nel quale sono piombate. Ciclone Harry devasta la Sicilia: Anci e CNA chiedono intervento straordinario e ricostruzione urgente Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte zone della Sicilia, in particolare le isole minori e alcune province, hanno subito danni significativi. I danni del ciclone Harry, primo stanziamento del governo: 100 milioni per Sicilia, Calabria e Sardegna Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro come primo intervento per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. Ciclone Harry: First Cisl Calabria sollecita l'impegno di imprese assicurative e istituzioni per polizze catastrofali ed educazione assicurativa; Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale; Ciclone Harry, fenomeni estremi come questo vanno raccontati per non arrivare impreparati ai prossimi; Maltempo estremo al Sud Italia, ecco il ciclone Harry. Per il ciclone Harry Meloni non si infila gli stivali. Dov'è finita la leader del popolo? Mentre le luci di Davos si spengono e i jet privati lasciano la Svizzera, il Sud Italia resta immerso nel fango e nel silenzio. Il Ciclone Harry ha sventrato Sicilia, Sardegna e Calabria, ma per il go ... Ciclone Harry: dai costi dell'estremizzazione climatica alle strategie di adattamento in Italia Il ciclone Harry ha provocato danni devastanti nel Sud Italia ricordando che, di fronte a eventi climatici sempre più estremi, le strategie di adattamento diventano ancora più urgenti e necessarie. Francesco Emilio Borrelli. A #ReStart il mio intervento sul dramma del ciclone Harry che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Chi dice no all'Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo

