Ciclone Harry devasta la Sicilia | Anci e CNA chiedono intervento straordinario e ricostruzione urgente

Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte zone della Sicilia, in particolare le isole minori e alcune province, hanno subito danni significativi. Anci e CNA hanno richiesto interventi straordinari e una ricostruzione tempestiva per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di normalità nelle aree colpite. La situazione richiede attenzione immediata per garantire sicurezza e supporto alle comunità interessate.

La Sicilia è irriconoscibile dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha devastato in particolare le isole minori, il Messinese, il Catanese, il Siracusano e il Ragusano. “Non solo per i danni gravissimi e le devastazioni che hanno colpito violentemente i territori, ma perché intere comunità sono.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ciclone Harry devasta la Sicilia: la costa tra Catania e Messina travolta dalle mareggiateIl ciclone Harry ha provocato gravi danni lungo la costa tra Catania e Messina, con intense mareggiate che hanno causato allagamenti e disagi.

Maltempo, Corsaro (Anci): "Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry"Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni significativi ai territori siciliani.

Ciclone Harry devasta il Sud Italia: il bilancio dei danni tra Sicilia, Calabria e SardegnaCiclone Harry, impatto drammatico tra Sicilia, Calabria e Sardegna: danni alle infrastrutture e alle comunità. Ecco la prima stima delle conseguenze. notizie.it

Il ciclone Harry devasta la Calabria, la notte da eroi di Prociv e vigili del fuoco: Il peggio è alle spalleIn 24 ore 336 interventi di soccorso urgente dei pompieri. Tansi: «Già successo in passato ma le coste restano esposte» ... msn.com

CICLONE HARRY, BORRELLI (AVS): “SOLIDARIETÀ A SICILIA E CALABRIA. IL PAESE È UN CUCCIOLO INERME SOTTO LE BASTONATE DEL CLIMA. BASTA PRIVILEGIARE IL PROFITTO SULLA VITA” “Le immagini che arrivano da Aci Trezza, con le barc facebook

