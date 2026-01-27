Ciclone Harry a giorni i primi bandi sui ristori in Sicilia | l’Ars cambia i piani

Nei prossimi giorni, la Sicilia avvierà i primi bandi per i ristori legati al Ciclone Harry. L’Irfis, su indicazione dell’assessorato alle Attività Produttive, emetterà le prime domande di aiuto, indirizzate alle categorie più colpite. Questi interventi rappresentano una prima risposta alle conseguenze del evento meteorologico, in attesa di finanziamenti più sostanziosi per la ricostruzione a lungo termine.

Il primo bando per accedere agli aiuti post Harry è previsto per i prossimi giorni. Lo emetterà l’Irfis, su indicazione dell’assessorato alle Attività Produttive, che a sua volta indicherà le categorie a cui assegnare i primissimi ristori in attesa dei finanziamenti per la ricostruzione definitiva. Dunque la Regione prova a imprimere una accelerazione, sfruttando il tesoretto messo a disposizione dalla giunta nei giorni immediatamente successivi all’uragano. E proprio per questo motivo l’agenda dell’Ars, come in generale quella della politica siciliana, è stata già stravolta. Venti milioni dei 70 stanziati da Schifani devono essere «liberati» dall’Ars e serve quindi una leggina di variazioni di bilancio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

