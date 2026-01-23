mattarella a colloquio con schifani sui danni del ciclone harry in sicilia

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato il governatore Renato Schifani durante una visita a Palermo, presso lo stabilimento Fincantieri. Nel corso del colloquio, si è discusso degli effetti del ciclone Harry in Sicilia, con particolare attenzione ai danni causati dalla perturbazione. L’incontro si inserisce in un momento di attenzione sulla situazione ambientale e sulle eventuali misure di sostegno per le zone interessate.

Al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri a Palermo per celebrare la storia del cantiere navale, il capo dello Stato Sergio Mattarella si è soffermato col governatore della Sicilia Renato Schifani c hiedendo ragguagli sui danni provocati dal ciclone Harry. Fincantieri, Schifani: "In prima linea per il consolidamento di Palermo" «Sappiamo bene il rilievo strategico che assume, per il rafforzamento produttivo del cantiere navale, il bacino da 150 mila tonnellate, un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del cantiere navale sul quale Regione, Comune, autorità di sistema portuale sono impegnate in prima linea insieme a Fincantieri e al governo nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ciclone Harry, danni per mezzo miliardo in SiciliaDopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, si stanno valutando con attenzione i danni causati dall’evento atmosferico.

In Sicilia e in Calabria il ciclone Harry sta facendo molti danniIn Sicilia e Calabria, il ciclone Harry sta provocando danni significativi, in particolare nelle zone di Catania e Catanzaro.

