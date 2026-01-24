Letizia Paternoster torna in azzurro in vista degli Europei su pista. La ciclista trentina, assente dalla Nazionale dai Giochi di Parigi 2024, parteciperà alla competizione in Turchia, formando il quartetto con Balsamo, Venturelli e Sanarini. Un ritorno importante per l’Italia, che si prepara a confrontarsi con le altre nazioni nel settore del ciclismo su pista.

Molto delusa, molto lontana dal podio: Letizia Paternoster aveva concluso così i Giochi di Parigi 2024, l’Omnium olimpico aveva respinto le sue speranze e quelle dell’Italia (sarebbe stata la 41a medaglia per la spedizione azzurra nel suo complesso, record di sempre). E da quel momento la trentina, che su strada corre per la Liv AlUla Jayco di Brent Copeland, non era più stata azzurra. Il rientro è previsto agli Europei in Turchia su pista, in calendario dall’1 al 5 febbraio. Paternoster - già iridata nell'Eliminazione (2021) e nel quartetto (2022) - farà il quartetto, assieme a Elisa Balsamo, Federica Venturelli, e la Under 23 Linda Sanarini, mentre per la quinta il ct Marco Villa valuterà in questi giorni a Montichiari, prima della partenza per la Turchia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Europei su pista, torna in azzurro Letizia Paternoster

Europei di Pista lunga, Lollobrigida e Giovannini conquistano l'argento in mass start: è successo azzurroAi Campionati Europei di speed-skating su distanze singole a Tomaszow Mazowiecki, Lollobrigida e Giovannini hanno ottenuto la medaglia d'argento nel mass start.

Ceccon torna uomo d'oro: primo azzurro a trionfare agli Europei in vasca corta nei 100 dorso

