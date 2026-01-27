Ciclismo A Scandiano appuntamento con ’Bici al Chiodo’ Premiato anche il giovane Nicolò Fiumara

La 21^ edizione della ’Bici al Chiodo’ si è svolta ad Arceto di Scandiano, registrando un notevole successo con la partecipazione di 240 ex ciclisti provenienti da otto regioni. L’evento ha premiato anche il giovane Nicolò Fiumara, sottolineando l'importanza di questa tradizione nel panorama locale del ciclismo.

Pieno successo ha riscosso la 21^ edizione della ’Bici al Chiodo’ che si è svolta ad Arceto di Scandiano con la presenza di ben 240 ex ciclisti da ben 8 regioni. La manifestazione con la regia del coordinatore Paolo Tedeschi e condotta da Alessandro Brambilla ha avuto un’anteprima che lega il passato al futuro e tra questi il modenese Nicolò Fiumara (in foto) che ha ricevuto il premio da Paolo Pe presidente della Cooperatori Reggio Emilia e dall’ex campione veronese Renato Giusti della San Pellegrino di Gino Bartali. È stata la volta del premio stampa Silvano Ferrari, fotografo sassolese di tanti Giri d’Italia e Tour de France consegnato dalla nipote Francesca assegnato all’opinionista Rai Fabio Genovesi, mentre il premio grandi ex ’Tarcisio Persegona’ a Davide Boifava grande cronomen e sopratutto direttore sportivo che ha ricordato il passaggio al professionismo di Marco Pantani quando direttore sportivo della Carrera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

