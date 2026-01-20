Ciclismo Master a Pineto i gialloblù calano il poker Sabato torna l’evento ’Bici al Chiodo’ ad Arceto

I campionati italiani di ciclocross a Pineto hanno visto i ciclisti master modenesi dominare, conquistando un poker di maglie tricolori. La competizione, abbinata all’11° Trofeo Pineto, si è svolta in Abruzzo, confermando la presenza attiva dei team di Modena. Sabato si torna in pista ad Arceto con l’evento “Bici al Chiodo”, proseguendo l’attività e l’impegno nel settore del ciclismo regionale.

Poker di maglia tricolore per i master modenesi a Pineto (Teramo). Dominio dei gialloblù ai campionati italiani di ciclocross quest'anno abbinati all'11° Trofeo Pineto in terra d'Abruzzo dopo che lo scorso anno avevano corso al Parco dei Popoli a Castellarano (Reggio Emilia), Nonostante l'impegnativa trasferta, sono stati numerosi i team di Modena che hanno partecipato. I portacolori della società modenesi hanno vestito la maglia biancorossoverde tra i master 3 con Andrea Severi (BHS Team Spezzano) tra i master 5 si è imposto il maranellese Enzo Negrini (Team Uisp Modena, nella foto) e il formiginese Maurizio Sarti in casacca Team Sportissimo Modena.

