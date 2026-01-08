Ciclismo ’Bici al chiodo’ 21esima edizione Un premio a Fiumara e Genovesi

La 21ª edizione di “Bici al Chiodo” si terrà a Fiumara, con l’assegnazione di un premio a Giacomo Nizzolo. L’evento, nato nel 2002, celebra la storia del ciclismo e i suoi protagonisti, tra cui Franco Ballerini e altri campioni. Un’occasione per ricordare il passato e valorizzare il patrimonio sportivo italiano in un contesto sobrio e rispettoso.

Sarà assegnato a Giacomo Nizzolo la 21^ edizione della Bici al Chiodo, appuntamento che ha visto la sua prima edizione nel 2002, all’indimenticato Franco Ballerini, passando per tanti campioni del passato. Nizzolo che ha chiuso la sua carriera nel 2025 vanta tra le sue 31 vittorie due maglie tricolori 2016 e 2020 ed un titolo europeo su strada in linea nel 2020. La premiazione si svolgerà sabato 24 gennaio alle ore 11 presso il Teatro di Arceto di Scandiano con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La premiazione di Nizzolo sarà l’occasione di un incontro tra i tanti ex corridori che guardando al futuro hanno istituito una riconoscimenti alle giovani promesse emiliane e tra questi sono diversi i modenesi che hanno ricevuto questo riconoscimento alcuni dei quali sono approdati tra i professionisti e tra questi Rachele Barbieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

