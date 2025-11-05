Esposito protagonista del MatchDay Programme | Chivu? Siamo cresciuti insieme

Esposito. Indossare la maglia dell’ Inter non è semplicemente scendere in campo: è un percorso identitario, una storia che si costruisce giorno dopo giorno. Per Francesco Pio Esposito, classe 2005, questo legame parte da lontano: “ Vestire questa maglia è qualcosa di speciale “, ha raccontato ai microfoni del MatchDay Programme della sfida contro il Kairat Almaty. L’attaccante ricorda il suo primo arrivo nel settore giovanile nerazzurro, quando aveva appena nove anni: “ Il primo grande insegnamento me lo diede il mio allenatore, Davide Aggio. Ci ha fatto capire subito cosa significa far parte dell’Inter: il rispetto dentro e fuori dal campo “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

