Domani l’Inter affronta il Borussia Dortmund e Chivu si sofferma su Sommer, definendolo un portiere esperto che ha visto di tutto. Il tecnico romeno ha anche rivelato un retroscena su Luis Henrique, senza entrare nei dettagli. La squadra si prepara alla partita, con l’obiettivo di centrare la vittoria e mantenere alta la qualità del gioco. I tifosi attendono con ansia questa sfida importante in Champions League.

Inter News 24 Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche di Sommer e Luis Henrique. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava giornata della League Phase di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro su Sommer e Luis Henrique. SU SOMMER E LUIS HENRIQUE – « Stanno molto bene, sono professionisti e hanno una stima importante dei propri compagni. Ho visto un gruppo che ha abbracciato e applaudito Luis Henrique dopo la mia scelta, gli è stato vicino anche se non c’era bisogno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu esalta Sommer: «Portiere esperto, in carriera ne ha viste di tutti i tipi. Luis Henrique? Vi svelo un retroscena»

Dopo la vittoria contro Pisa, Chivu ha tenuto una conferenza stampa incentrata sulle recenti prestazioni della squadra.

Durante l'incontro tra Inter e Pisa, Luis Henrique è stato sostituito dopo appena 30 minuti di gioco.

Chivu prima del Borussia Dortmund: Inter tra alti e bassi ma non ci sono stagioni perfette. Sommer? Gode della stima dei compagniCHAMPIONS LEAGUE - Chivu spiega l'importanza di finire tra le primi 8, ma anche che l'Inter ha poco da recriminare sul suo cammino europeo. Si può sempre fare ... eurosport.it

Cassano: Ecco perché gioca Sommer. Inter prendi questo portiereLe ultime Inter news registrano le parole di Cassano sui portieri: da Sommer a Martinez al consiglio su Ter Stegen ... interlive.it

Fabrizio Romano - Il Bournemouth è su Luis Henrique a titolo definitivo: leggevo di un'offerta rispedita al mittente perché molto bassa. A me invece risulta che gli inglesi a livello di cifre siano pronti ad avvicinarsi alle richieste dell'Inter. - facebook.com facebook

Chivu coccola Sommer e Luis Henrique dopo gli avvenimenti di Inter-Pisa x.com