Chivu esalta Sommer | Portiere esperto in carriera ne ha viste di tutti i tipi Luis Henrique? Vi svelo un retroscena

Domani l’Inter affronta il Borussia Dortmund e Chivu si sofferma su Sommer, definendolo un portiere esperto che ha visto di tutto. Il tecnico romeno ha anche rivelato un retroscena su Luis Henrique, senza entrare nei dettagli. La squadra si prepara alla partita, con l’obiettivo di centrare la vittoria e mantenere alta la qualità del gioco. I tifosi attendono con ansia questa sfida importante in Champions League.

Inter News 24 Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche di Sommer e Luis Henrique. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava giornata della League Phase di  Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro su Sommer e Luis Henrique. SU SOMMER E LUIS HENRIQUE  – « Stanno molto bene, sono professionisti e hanno una stima importante dei propri compagni. Ho visto un gruppo che ha abbracciato e applaudito Luis Henrique dopo la mia scelta, gli è stato vicino anche se non c’era bisogno. 🔗 Leggi su Internews24.com

