Vestas taglia le sedi | chiude il magazzino di Candela lavoratori a rischio trasferimento

Vestas Italia ha annunciato la chiusura del magazzino di Candela, con conseguente rischio di trasferimento per alcuni dipendenti. La multinazionale, leader nel settore delle turbine eoliche, sposterà alcune attività dalla Puglia a San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza. La decisione coinvolge la provincia di Foggia e solleva preoccupazioni tra i lavoratori e le istituzioni locali.

Impatta anche sulla provincia di Foggia la decisione assunta da Vestas Italia, multinazionale leader nella produzione, installazione e manutenzione di turbine eoliche, di trasferire una serie di attività dalla Puglia a San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza. Chiude, infatti, anche il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Lavoro, Konecta chiude e forza il trasferimento dei lavoratori: "Prima di Natale tavolo al Ministero"La chiusura di Konecta e il conseguente trasferimento forzato dei lavoratori hanno acceso i riflettori politici. Chiude il sito Vestas tarantino, attività trasferita a MelfiVestas Italia ha annunciato la chiusura delle attività presso l’unità di Taranto, trasferendo servizi e magazzino a Melfi a partire dal 1° marzo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vestas Italia, sciopero a oltranza a Taranto contro trasferimento a Melfi - A Taranto scatta la protesta: sciopero senza scadenza dei dipendenti di Vestas Italia contro il trasferimento a San Nicola di Melfi ... trmtv.it VERTENZA VESTAS, PERRINI (FDI): LA REGIONE INTERVENGA SUBITO, SERVONO SOLUZIONI CHE TUTELINO I LAVORATORI “La vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori di Vestas Italia è giunta a un punto di forte criticità e non può essere ign - facebook.com facebook

