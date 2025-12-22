Il Tribunale di Roma | perizia medica per valutare se Vittorio Sgarbi può sposarsi e prendere decisioni di particolare rilevanza
Svolta nella disputa che ha coinvolto Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. Il Tribunale di Roma ha deciso che per il critico ed ex ministro non è necessario un amministratore di sostegno, ma è stata disposta una perizia medica per valutare se “sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche, delle decisioni di particolare complessità e rilevanza “, stando a quanto anticipato da Gianluigi Nuzzi a “ Dentro la notizia ” su Canale 5. Nello specifico, dovrà dire se sia in grado di contrarre matrimonio – nei mesi scorsi Sgarbi aveva annunciato di voler sposare Sabrina Colle, al suo fianco da molti anni – e prendere decisioni sulla gestione straordinaria del patrimonio, che comprende per esempio la scelta di fare testamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Caso Sgarbi, il tribunale dice no all’amministratore di sostegno: disposta perizia medica sulle capacità decisionali
Leggi anche: “Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi”, l’annuncio del legale della figlia Evelina
