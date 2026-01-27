Chiavenna | uomo salvato dalle acque del fiume Mera

Un uomo di 61 anni è stato soccorso questa mattina a Chiavenna dopo essere caduto nelle acque del fiume Mera, lungo via Paolo Bossi. L’intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi.

Attimi di grande paura questa mattina attorno alle 10 a Chiavenna dove un uomo di 61 anni è finito nelle acque del fiume Mera dal ponte che si trova sopra il corso d'acqua lungo via Paolo Bossi.I soccorsiL'allarme è scattato in codice rosso, quello di massima gravità, e sul posto sono giunti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

