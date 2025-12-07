caselle landi un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume po

Caselle Landi (Lodi), 7 dicembre 2025 – Il fiume Po restituisce un corpo: drammatico ritrovamento a Caselle Landi. Tragedia, nella mattinata di oggi, 7 dicembre 2025, poco prima di mezzogiorno, nelle acque del grande fiume, vicino a Corno Giovine, in Località Morti della Porchera, tra Passone e Caselle Landi. Un frequentatore dell'area, che stava facendo una passeggiata vicino alla riva, ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un corpo che galleggiava nell'acqua, a pancia sotto, poco distante dalla riva. Era incastrato nelle radici di un albero cresciuto sul fiume, ancora vestito. Indossava scarpe, pantaloni e giubbotto pesante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

