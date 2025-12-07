Caselle Landi un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po

Ilgiorno.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caselle Landi (Lodi), 7 dicembre 2025 –  Il fiume Po restituisce un corpo:  drammatico ritrovamento a Caselle Landi. Tragedia, nella mattinata di oggi, 7 dicembre 2025, poco prima di mezzogiorno, nelle acque del grande fiume, vicino a Corno Giovine, in Località Morti della Porchera, tra Passone e Caselle Landi. Un frequentatore dell'area, che stava facendo una passeggiata vicino alla riva, ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un corpo che galleggiava nell'acqua, a pancia sotto, poco distante dalla riva. Era incastrato nelle radici di un albero cresciuto sul fiume, ancora vestito. Indossava scarpe, pantaloni e giubbotto pesante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caselle landi un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume po

© Ilgiorno.it - Caselle Landi, un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po

Leggi anche questi approfondimenti

caselle landi cadavere uomoCaselle Landi, un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po - È stato portato a terra il corpo di una persona non identificata e si indaga per capire l'origine della sua morte ... Scrive ilgiorno.it

Cadavere di un uomo trovato sul fiume Misa all'altezza del Ponte degli Angeli - Dramma a Senigallia: attorno alle 18,30 il cadavere di un uomo è stato trovato sul fiume Misa, all'altezza del Ponte Angeli. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Caselle Landi Cadavere Uomo