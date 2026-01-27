Chi salva una vita salva tutto il mondo Mostra celebra il Giorno della Memoria

Pisa celebra il Giorno della Memoria con una mostra dedicata ai Giusti tra le Nazioni, allestita nell’atrio di Palazzo Gambacorti. L’esposizione ricorda l’importanza di preservare la memoria storica e onorare coloro che hanno salvato vite umane, contribuendo a un messaggio di rispetto e umanità. Un’occasione per riflettere sui valori fondamentali della convivenza civile e della solidarietà.

Pisa celebra la Giornata della Memoria, inaugurando "Chi salva una vita salva tutto il mondo. Una mostra per celebrare i Giusti tra le Nazioni ", nell'atrio di Palazzo Gambacorti. L'esposizione, a ingresso gratuito, rimane visitabile fino a sabato 31 gennaio negli orari di apertura del palazzo comunale. Oggi, martedì 27 gennaio, data convenzionale dedicata alla commemorazione delle vittime dell' Olocausto, le celebrazioni proseguono con un programma organizzato dal Comune insieme a Prefettura di Pisa, Provincia di Pisa e Comunità Ebraica di Pisa. "La mostra – dichiara l'assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – è aperta a tutta la cittadinanza, ma si rivolge in particolare ai giovani.

