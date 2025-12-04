VIDEO | |Il calendario 2026 della guardia costiera è un tributo di chi è stato salvato a chi le vite le salva ogni giorno

4 dic 2025

Gli scatti del fotografo internazionale Massimo Sestini sono più di un racconto di quello che ogni giorno fa la componente operativa della guardia costiera, è anche un tributo, un ringraziamento che ha voluto fare personalmente agli uomini e le donne che gli hanno salvato la vita. Nasce da qui il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

VIDEO | |Il calendario 2026 della guardia costiera è un tributo di chi è stato salvato a chi le vite le salva ogni giorno

