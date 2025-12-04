VIDEO | |Il calendario 2026 della guardia costiera è un tributo di chi è stato salvato a chi le vite le salva ogni giorno

Gli scatti del fotografo internazionale Massimo Sestini sono più di un racconto di quello che ogni giorno fa la componente operativa della guardia costiera, è anche un tributo, un ringraziamento che ha voluto fare personalmente agli uomini e le donne che gli hanno salvato la vita. Nasce da qui il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | |Il calendario 2026 della guardia costiera è un tributo di chi è stato salvato a chi le vite le salva ogni giorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, presentazione del Calendario 2026 della Guardia Costiera. Donne e uomini che ogni giorno tengono al sicuro il nostro mare e i nostri confini. Orgoglioso di chi difende l’Italia, sempre! - facebook.com Vai su Facebook

Guardia costiera, presentato a Genova il calendario 2026 Vai su X

VIDEO | |Il calendario 2026 della guardia costiera è un tributo di chi è stato salvato a chi le vite le salva ogni giorno - Nella sala consiliare la presentazione del calendario realizzato dal fotografo internazionale Massimo Sestini che proprio dagli uomini e le donne della sezione operativa del corpo (cui il calendario è ... Segnala ilpescara.it

Eventi: Roberti, calendario 2026 celebra impegno Guardia costiera - "Il calendario 2026 celebra l'impegno che la Guardia costiera porta avanti, silenziosamente e nell'arco dell'intero anno, per salvare vite umane, proteggere l'ambiente marino ... Scrive ilgazzettino.it

Capitaneria di porto, svelato il nuovo calendario 2026 - CIVITAVECCHIA – Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la presentazione del Calendario Istituzionale 2026 della Guardia ... Si legge su civonline.it

Guardia di Finanza, il calendario 2026 celebra il 25° della polizia economico-finanziaria - Un percorso in 13 tavole che celebra la storia, i valori e l’identità della Guardia di Finanza, con uno sguardo innovativo che unisce tradizione militare e arte contemporanea ... varesenews.it scrive

L’assessore Pesce alla presentazione del Calendario 2026 della Guardia Costiera - L'assessore comunale alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, è intervenuta questo pomeriggio alla presentazione del Calendario 2026 della Guardia Costiera, nella sede della Compagnia della Vela, all’Isola ... Lo riporta live.comune.venezia.it

Guardia di Finanza, presentato a Roma il calendario 2026 - Alla Galleria nazionale di Arte Moderna, il ministro Giorgetti e altre figure istituzionali hanno partecipato alla presentazione della nuova edizione del calendario intitolato «Tre colori, un mondo» ... Riporta milanofinanza.it