Chi era Domenico Rendina l' internato militare sammarchese sopravvissuto all' inferno dei lager nazisti

In questo articolo si ripercorre la vicenda di Domenico Rendina, internato militare sammarchese sopravvissuto ai campi di internamento nazisti. La sua storia rappresenta un esempio di resistenza e di memoria, fondamentali per il ricordo delle atrocità della Shoah. Un approfondimento che aiuta a comprendere il valore della testimonianza e l’importanza di preservare la memoria storica.

Oggi, martedì 27 gennaio, tutto il mondo si è fermato per ricordare l'orrore della Shoah e milioni di vittime della follia nazista. C'è chi non è tornato più a casa, chi invece come Domenico Rendina, l’internato militare italiano catturato dai tedeschi il 15 settembre del 1943 a Trieste, è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Domenico Rendina

Alfa Bresciani, cittadino di Pietrasanta, ha ricevuto una medaglia d’onore per il suo coraggio e la sua testimonianza, avendo vissuto l’esperienza dell’internamento nei lager nazisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Domenico Rendina

Argomenti discussi: Viva la memoria: Michele Ceddia racconta la storia del nonno Domenico Video.

Torre: Mister Nico Rendina analizza la sconfitta della sua squadra nel derby - facebook.com facebook