Chi era Domenico Rendina l' internato militare sammarchese sopravvissuto all' inferno dei lager nazisti
In questo articolo si ripercorre la vicenda di Domenico Rendina, internato militare sammarchese sopravvissuto ai campi di internamento nazisti. La sua storia rappresenta un esempio di resistenza e di memoria, fondamentali per il ricordo delle atrocità della Shoah. Un approfondimento che aiuta a comprendere il valore della testimonianza e l’importanza di preservare la memoria storica.
Oggi, martedì 27 gennaio, tutto il mondo si è fermato per ricordare l'orrore della Shoah e milioni di vittime della follia nazista. C'è chi non è tornato più a casa, chi invece come Domenico Rendina, l’internato militare italiano catturato dai tedeschi il 15 settembre del 1943 a Trieste, è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
